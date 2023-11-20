У станции скорой помощи в Гдове появится новое здание

16:32, 20 ноября 2023, ПАИ

Новое отдельное здание для станции скорой помощи начали строить у Гдовской районной больницы. Рядом с поликлиникой заливают фундамент для помещения, пишет районная газета «Гдовская заря».

Также в больнице продолжается капитальный ремонт. Сейчас завершаются работы в хирургическом отделении на третьем этаже. В ближайшее время строители перейдут к работе в отделении терапии. На втором этаже, где раньше было детское отделение, а сейчас планируется обустройство лаборатории, также проводятся работы.

«В поликлинике тоже провели ремонт. И в коридоре, и на лестнице, и в медкабинетах видны приятные перемены. Чисто, светло. Медленно, но верно продвигаются работы. Пациентам и медперсоналу, конечно, ремонтные работы мешают, но все готовы терпеть, ведь в итоге будет сделан ремонт во всей больнице, чего не было уже несколько десятилетий», – отметили в редакции газеты.