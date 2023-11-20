Псковские сето: Сберегая веру, сохранять традиции

17:10, 20 ноября 2023, ПАИ

Сето - малочисленный финно-угорский народ, проживающий на территории Псковской области в Печорском районе в близлежащих поселках и деревнях: Паниковичах, Старом и Новом Изборске, Печорах.

Несмотря на свою малочисленность, а их сейчас насчитывается 192 человека, они сохраняют свою идентичность, передавая детям язык предков, народные традиции и ремесла.

Центр народной культуры находится в деревне Сигово, где обустроен и работает единственный в России государственный музей сето.

Ежегодно здесь проходит международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», куда съезжаются представители малого народа из разных регионов.