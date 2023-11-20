Стали известны подробности исчезновения погибшего в Печорском районе священника

17:29, 20 ноября 2023, ПАИ

Протоиерея Василия Шведика никто не видел с 18 ноября и только сегодня его тело было обнаружено в колодце без признаков жизни. Об этом пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета.

Мужчина проживал в деревне Мотовилово Печорского района.

По версии следствия, вечером 19 ноября у мужчины была запланирована встреча с соседом и прихожанином, на которую священнослужитель не явился. Тогда сосед с женой отправились к нему домой. Дверь в дом была открыта, а хозяина в жилище не было. Пара проследовала по тропинке к колодцу, где священник обычно набирал воду. Возле колодца супруги обнаружили вёдра с замёрзшей водой и сапоги священника. Заглянув внутрь, они заметили мужскую шапку. Об увиденном они сообщили в полицию.

Тело священнослужителя достали сотрудники МЧС уже 20 ноября. Предположительной причиной смерти названо утопление. Следственный комитет проводит проверку.