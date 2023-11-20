Об истории деревни Выбуты расскажет преподаватель ПсковГУ в библиотеке имени Василёва

20:56, 20 ноября 2023, ПАИ

Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Зоя Тимошенкова прочитает лекцию в историко-краеведческой библиотеке имени Василёва на тему «К истории Выбут», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Встреча состоится 22 ноября в 18:00.

Библиотека находится по адресу Псков, Октябрьский проспект, 19а (читальный зал). С вопросами можно обращаться по телефону (8 8112) 66-43-24.

Организатором мероприятия выступили псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва.