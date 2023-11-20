Об истории деревни Выбуты расскажет преподаватель ПсковГУ в библиотеке имени Василёва
Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Зоя Тимошенкова прочитает лекцию в историко-краеведческой библиотеке имени Василёва на тему «К истории Выбут», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.
Встреча состоится 22 ноября в 18:00.
Библиотека находится по адресу Псков, Октябрьский проспект, 19а (читальный зал). С вопросами можно обращаться по телефону (8 8112) 66-43-24.
Организатором мероприятия выступили псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва.
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