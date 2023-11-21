Звонок от «службы безопасности» или от «госорганов»: как спастись от мошенников

11:58, 21 ноября 2023, ПАИ

Практически каждый день жители Псковской области попадают на уловки мошенников. Причём им удаётся обманывать как пенсионеров, так и молодых людей, которые теряют миллионы рублей. Какие бывают самые популярные сценарии обмана и как не поддаться на уловки мошенников, рассказали в Сбере.

Звонок из «службы безопасности банка»:

На телефон поступает звонок, а человек представляется сотрудником службы безопасности. Затем сообщается, что «банк выявил подозрительную операцию» или «в системе произошёл сбой». После этого россиян просят назвать данные карты, CVV- или CVC-код, код из СМС или пароли от мобильного приложения. Якобы это нужно для «сохранности денег». После того как мошенники получают эти данные, человек теряет денежные средства.

Что нужно делать?

Специалисты рекомендуют делать следующее:

– во-первых, не стоит отвечать на звонки с неизвестных номеров. Кроме того, не следует делать какие-то действия или банковские операции, которые просят сделать звонящие;

– при возникновении опасений за сохранность средств нужно самостоятельно связаться с банком по официальному номеру или обратиться в офис финансового учреждения;

– кроме того, рекомендовано сохранить номер банка в телефонную книгу, чтобы точно знать, когда правда звонят сотрудники учреждения;

– можно использовать такие сервисы проверки входящих звонков, которые предупреждают о мошеннических звонках.

Звонок из «госорганов»:

Человек, который звонит, представляется сотрудником полиции, ФСБ или прокуратуры и сообщает, что работник банка с доступом к вашему счёту находится под подозрением и в его отношении ведутся следственные действия.

После этого мошенники запугивают, что деньги со счёта переводятся для финансирования ВСУ или средства пытаются похитить. Мошенники начинают убеждать в том, что необходимо выполнить гражданский долг – помочь следствию. Для этого нужно будет совершить некоторые действия: сообщить персональные данные и держать всё происходящее в тайне от банка, а также перевести деньги на «специальный счёт» для сохранности. Но на самом деле все переведённые деньги поступят на счёт мошенников.

Что делать в такой ситуации?

Во-первых, специалисты Сбера рекомендуют сохранять спокойствие, не паниковать и не поддаваться на эмоциональное давление мошенников.

Также не стоит предоставлять свою персональную информацию. Необходимо сразу прервать разговор и сообщить о случившемся в полицию и банк.

После этого нужно рассказать своим близким о факте мошеннического звонка.

Опрос, голосование, предложение работы:

При подобном виде мошенничества человек получает письмо или сообщение о том, что происходит голосование, например «за племянницу-балерину, которая участвует в конкурсе…», опрос или лотерея. Человека просят пройти по какой-то ссылке, после перехода по которой он попадает на фишинговый сайт, после ввода данных на котором могут быть взломаны аккаунты в мессенджерах или украдены деньги. В первом случае может произойти так, что злоумышленники смогут уже от имени гражданина делать фишинговые рассылки по списку контактов.

Что нужно делать в такой ситуации?

Специалисты Сбера настоятельно рекомендуют не совершать никаких действий: не переходить по ссылкам, не указывать свои данные и не скачивать файлы.

Также можно связаться со знакомыми, от которых вы получили такое сообщение.

Кроме того, важно выбирать защищённое интернет-соединение. Адрес сайта должен начинаться с букв https, а не с http, а в адресной строке должен отображаться значок в виде закрытого замка.

Также можно настроить блокировку фальшивых сайтов в своём браузере. При оплате покупок в интернете нужно проверять адрес сайта. Если домен не совпадает в точности с официальным названием сайта, не вводите данные.

Письмо или СМС от Центрального банка, «Госуслуг», «Почты России» и других инстанций:

Злоумышленники отправляют СМС либо письма в почтовые ящики от имени Центробанка, «Госуслуг», «Почты России» и сообщают, что человек стал жертвой мошеннических действий. А якобы для сохранения денег и персональных данных нужно будет переоформить счёт и подать информацию по новым реквизитам. Сделать же это нужно будет по специальному номеру телефона, который на самом деле принадлежит мошенникам. После звонка, скорее всего, персональные данные гражданина или доступ к банковскому счёту станут доступны преступникам.

Что нужно делать?

Следует не реагировать на подобные письма и не звонить по указанным телефонам. Кроме того, при сохранении опасений за сохранность денег нужно связаться с банком по официальному номеру или обратиться в офис.

Сообщение от «руководителя»:

Злоумышленники начинают создавать фейковые аккаунты в социальных сетях или мессенджерах под видом руководителя и направляют сообщение о том, что нужно связаться с «куратором» по безопасности организации. Тогда этот «куратор» рассказывает, что в вашей организации есть мошенники, которые направляют средства на экстремистские или военные цели. Для того чтобы их разоблачить, нужно якобы принять участие в спецоперации. После этого человек может лишиться денег и стать соучастником террористического акта.

Что нужно предпринять?

Необходимо связаться с руководителем по мобильной связи. Также следует не предпринимать никаких действий и банковских операций по инструкции звонящего. Помимо этого, если гражданин волнуется за сохранность своих денег, то ему следует связаться с банком по официальному телефону или через офис финансового учреждения.