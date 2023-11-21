Псковские випы рассказали о любимых новогодних украшениях

16:36, 21 ноября 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о сохранившихся с детства любимых новогодних игрушках и о том, как украшают ёлку к праздникам.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов:

– Года два назад мы поехали с семьёй на новогодних праздниках в Новгородскую область и по дороге на Валдай заехали на фабрику по производству ёлочных игрушек. Там есть мастер-класс от стеклодувов, они делают авторские игрушки разной формы и раскрашивают их вручную. И вот тебе дают заготовки, и ты с детьми их разрисовываешь. Мы всей семьёй, каждый разрисовал себе игрушку, и сейчас эти игрушки храним. Смотришь на них, и очень приятно, что ты сам это всё сделал вместе с семьёй.

Руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова:

– У меня разные наборы игрушек, которые я каждый год меняю. Я не наряжаю ёлку однотипно каждый год. Всегда стараюсь внести какую-то изюминку. Ёлка всегда должна быть красавицей, поэтому каждый год обязательно покупается что-то новое. А когда спрашивают, что мне подарить, всегда говорю – подарите мне стеклянный шарик. Любимой игрушки нет, в основном это шары, могут снежинки висеть, но точно никогда не будет дождика – только бусы. Уже купила гирлянду. А ёлка будет в бело-серебристых тонах плюс какой-нибудь яркий акцент.

Военный комиссар Псковской области Сергей Судаков:

– Игрушки все обновились. Раньше они были стеклянные, и при переезде, а военнослужащие часто переезжают, игрушки нередко не доезжали до места назначения.

Сейчас столько красивых новогодних украшений, что просто глаза разбегаются. И с каждым годом всё лучше, совершеннее, светодиодные, электрические подсветки, искусственные елки.

Единственное, что покупаю каждый год, это светодиодные гирлянды – падающий дождь.

А сам ёлку я практически не наряжаю. Внучка подросла, она просит не наряжать без неё. Она приезжает, и мы с ней на окна вешаем разные огоньки. Среди игрушек отдаём предпочтение одноцветным шарам – тёмно-бордовые, золотые разного размера – от маленьких до больших. Есть у меня шар от губернатора. Он один – я его вешаю всегда на видном месте.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко:

– У меня любимая игрушка – Дед Мороз, бумажный, красивый, у него вместо палки кисточка, потому что палка со временем потерялась. Ему, наверное, лет 50, не меньше. Он до сих пор первый ставится под ёлку, и первый убирается. И мы ему всегда говорим: «Здравствуй» и «До свидания, Дедушка Мороз». Игрушки есть раритетные, с поролоном такие, зайчики на прищепочках, сосульки и бусы.

И новые игрушки, конечно, тоже покупаем, чтобы каждый год были. Покупаем тоже стеклянные. А ёлка у нас в традициях нашего детства. И у мужа, и у меня воспоминания, что ёлка украшается не в едином стиле. У нас обязательно бусы, игрушки старинные и новые, дождик.

Тренер, мастер спорта и чемпионка России по художественной гимнастике Ольга Давыдова:

– Есть несколько стеклянных новогодних игрушек, которые мне даже в детстве трогать запрещали, наверное, поэтому они сохранились.

Есть игрушка, которую мне подарила моя крёстная. Она каждый год обязательно на ёлочке, мы все её бережно храним. Это шарик в блёстках. Она вся блестящая и ещё немного перламутровая, вся переливается. Она мне действительно дорога как память о крёстной. У меня вообще традиция – я каждый год покупаю стеклянную игрушку, и мне любая моя игрушка дорога. Я в Пскове живу уже восемь лет, вот и новых игрушек у меня восемь, хотя нет, побольше.

Был период, когда было модно ёлку в один цвет наряжать, но у меня как-то не прижилось. Мне нравится погружение в детство, в сказку, в ожидание чуда, где разные стеклянные игрушки, фонарики греют душу и возвращают в прекрасное беззаботное детство.

Плюс мне дети дарят игрушки, я все сохраняю, они висят на ёлочке.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов:

– У меня не осталось новогодних игрушек из моего детства, но такие игрушки есть у супруги, и они нами бережно хранятся. В отдельных случаях мы ими наряжаем ёлку. Сейчас у нас уже выбор такой – либо делаем ёлку в ретростиле 1960-70-80-х годов, либо делаем современную и наряжаем её одинаковыми, современными, стильными игрушками. Конечно, я помню замечательные игрушки своего детства, на меня особенное впечатление производили игрушки – космонавты из первой половины 1960-х.

Руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва:

– С детства сохранились две мои любимые игрушки – избушка с искусственным снегом и куколка. Они сейчас хранятся у мамы.

С определённого момента в семье появилась традиция: нам дарят шар с нашими семейными фото. Такие шары у нас появляются каждый год. Каждый год мы видим, как наша семья изменилась. В этом году у нас будет внук. Поэтому я уже знаю, что ёлочные игрушки я подарю и своему ребёнку в новую семью, чтобы продолжить семейную традицию.

Заместитель председателя Псковского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Экосистема» Виктория Посадская:

– К вещам отношусь легко, есть у меня определённые памятные вещи, но это точно не ёлочные игрушки. Когда я съехала от родителей, мне было интересно найти свои новогодние игрушки, не цыганское барокко. У нас с мужем тотемное животное – лось. И случайно получилась такая традиция, что каждый год мы покупаем ёлочную игрушку с лосем. Лось ассоциируется с зимним лесом. Каждый год всегда можно найти ёлочный шарик с лосем. Ещё у нас есть две деревянные игрушки – кот и олень, мы их вешаем четвёртый год на ёлку. Наверное, они и будут наши семейные, традиционные. Я их первыми вешаю на центральное место.