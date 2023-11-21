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Культура

В Пушкинском заповеднике отметят именины музея

На водосвятный молебен по случаю большого церковного праздника — Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (отмечается 21 ноября), а также на литературный вечер и концерт русского романса приглашает всех желающих Государственный Пушкинский заповедник. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Этими событиями в музее намерены отметить Михайлов день — престольный праздник сельца Михайловского, мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, а также «именины» всего заповедника, который по имени центральной усадьбы также называется «Михайловским».

Владимир Самородский. Зима. Часовня (1982). Из фондов «Михайловского»

«Издревле земля, именуемая сегодня Пушкиногорьем, и то, что на ней возводилось, носит имя архангела Михаила — Михайловская губа, Михайловский монастырь, Михайловское. Михайлов день воспринимается нами как общий день ангела. Вместе с ним мы храним неповторимый пушкинский уголок», — отметили в музее.

Праздновать именины в музее будут 22 ноября. Водосвятный молебен в часовне Михаила Архангела на въезде в усадьбу «Михайловское» начнут в 11:00. Выступление литераторов из Псковского регионального отделения Союза писателей России запланировано на 14:00, пройдёт оно в большом театрально-концертном зале музейного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). По окончании этой встречи для жителей и гостей Пушкиногорья выступят псковские музыканты Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор), Иван Колбашов (фортепиано).

Вход на литературные чтения и концерт свободный для всех желающих.

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