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Экономика

Экономическая составляющая для инвестора не всегда главная составляющая  – Екатерина Ершова

Для инвесторов не всегда ключевую роль играет экономическая составляющая, отметила генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 ноября. «Много аспектов, на которые потенциальный инвестор может опираться, исходя из своих личностных установок», – заметила она.

Екатерина Ершова рассказала о составляющих инвестиционного интереса к Псковской области. Фото: ПАИ

«Жизненные ситуации разные бывают. Бывает патриотическая составляющая: «это моя Родина», «здесь родился мой отец». Есть ряд инвесторов, которые руководствуются духовной привязкой к священным местам. Есть ряд инвесторов, которых воодушевляет наша природа и ландшафт. Поэтому, когда ведутся рассуждения, что мы где-то не можем составить достойную конкуренцию другим субъектам, поверьте, это не ключевое. Главное, что человек едет к человеку, и вокруг этой истории потом разворачивается предметный диалог. Очень часто инвесторы могут отдавать предпочтение не экономической составляющей, а совокупности внутренних установок», – пояснила генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области.

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