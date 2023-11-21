Концерт в рамках фестиваля «На том стоим» пройдёт в Печорах
Концерт в рамках Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт в Печорском районном центре культуры 22 ноября, сообщается в группе «Печорский районный центр культуры» в соцсети «ВКонтакте».
В программе примет участие группа Herencia из Венесуэлы, Павлина Радованович из Сербии и Джими МакРей из Шотландии.
Вход свободный. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 2-24-53.
Напомним, в Псковской области открылся Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Псковской области.
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