Концерт в рамках фестиваля «На том стоим» пройдёт в Печорах

17:57, 21 ноября 2023, ПАИ

Концерт в рамках Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт в Печорском районном центре культуры 22 ноября, сообщается в группе «Печорский районный центр культуры» в соцсети «ВКонтакте».

В программе примет участие группа Herencia из Венесуэлы, Павлина Радованович из Сербии и Джими МакРей из Шотландии.

Вход свободный. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 2-24-53.

Напомним, в Псковской области открылся Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Псковской области.