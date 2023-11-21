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Экономика

Инвесторы в России стали менее зависимыми от иностранных комплектующих – эксперт

Тренд среди инвесторов на автономность и независимость от иностранных комплектующих отметила руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ во вторник, 21 ноября.

Инвесторы стали менее зависимыми от иностранных комплектующих, отметила эксперт. Фото: ПАИ

«У инвесторов поменялся тренд в приоритетах. Большая часть инвесторов, когда заходит на площадки, позиционируется себя как отечественных. Если мы говорим про производство, то сейчас огромное внимание уделяется импортозамещению, и инвестор акцентирует на этом внимание. Он в атмосфере вызова, который был брошен. Они с этим справились, они этим гордятся», – заметила Екатерина Ершова.

Также руководитель фонда заявила, что инвесторы позиционируют патриотическую повестку отечественного производства. «Это действительно здорово, потому что внутренний потенциал неиссякаемый. Мы понимаем, что есть куда двигаться, есть куда развиваться. С каждым годом динамика положительная в части автономности и зависимости от иностранных комплектующих. Я не могу сказать, что раньше инвесторы были другие, но сейчас пошёл тренд, чтобы доказывать это не словами, а делом», – сказала она.

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