Для сотрудников и ветеранов Псковского УФСИН прошёл праздничный молебен

19:48, 21 ноября 2023, ПАИ

Праздничный молебен, приуроченный ко Дню подразделений специального назначения УИС и Дню ветеранов УИС, прошёл в храме Святых Бессребреников и Чудотворцев Космы и Дамиана (с Примостья) для сотрудников и ветеранов УФСИН России по Псковской области и Псковского филиала Университета ФСИН России. Провёл богослужение помощник начальника управления по организации работы с верующими регионального пенитенциарного ведомства священник Михаил (Фёдоров), сообщили ПАИ в пресс-службе управления.

Перед началом молебна отец Михаил обратился к присутствующим с приветственным словом, в котором пожелал личному составу УФСИН, ветеранам образовательной организации и их семьям здоровья и помощи Божией в трудах, а также напомнил, что успех доброго дела всегда зависит от усердия, любви, взаимовыручки и внимательности по отношению друг к другу.

Настоятель храма произнёс слова молитвы о людях, которые несли и несут службу в исправительных учреждениях, следственных изоляторах области и других подразделениях. Он особо отметил бойцов отдела «Зубр», которым по долгу службы приходится бывать в горячих точках и участвовать в других специальных мероприятиях, сопряжённых с риском для жизни.

Все желающие поставили свечи, помолились о здоровье родных и близких и пообщались с батюшкой, поблагодарив за организацию мероприятия.