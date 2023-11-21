Игорь Иванов: Люди культуры всегда в авангарде
Трудовой коллектив Псковского областного колледжа искусств с 60-летием со дня образования учреждения поздравили председатель Псковского профобъединения Игорь Иванов и руководитель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны, выпускники, студенты и их родители, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«Очень радует, что в колледже не одно десятилетие действует активная первичная профсоюзная организация, создан студенческий профсоюз», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что в зале не было свободного места и царила атмосфера праздника и любви.
«Люди культуры всегда в авангарде! Творчество, как и профсоюз, объединяет, невольно заставляя развиваться, идти к намеченной цели!» – подчеркнул Игорь Иванов.
По поручению президиума Псковского облсовпрофа Игорь Иванов наградил директора учреждения Зинаиду Иванову подарком и дипломом за содружество с профсоюзами, отметив, что за эти годы колледж стал настоящим центром формирования и развития талантливых молодых людей в сфере искусства.
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