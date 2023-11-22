Новая категория заемщиков появится в России

07:59, 22 ноября 2023, ПАИ

Отдельная категория заемщиков, своего рода промежуточная между банками и МФО, с повышенным риском, которые могут получить банковский кредит, но по более высоким ставкам, чем в среднем на рынке, появится весной 2024 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову.

По её словам, идея появилась в период обсуждения законопроекта о полной стоимости кредита (ПСК). Изменения вводятся для того, чтобы кредиторы при расчете ПСК учитывали все расходы заемщика по долгу – страховки, платежи и т. п. – и эти расходы были ограничены предельным значением ПСК.

«При обсуждении закона, который был принят этим летом и вступает в силу 21 января 2024 года, участники рынка высказали опасения, что может произойти переток людей из банков в МФО, где разрешена более высокая ПСК. В результате была выделена отдельная категория заемщиков с повышенным риском», – рассказала глава департамента финстабильности ЦБ. Она также добавила, что это будет выгодней, чем в МФО.

На данный момент обсуждается, что критерием рискованного клиента будет показатель долговой нагрузки (ПДН, доля дохода, который заемщик тратит на обслуживание долга) выше 60%. Но пока что данный вопрос обсуждается.

По словам Елизаветы Даниловой, предполагается, что это будут небольшие кредиты до 100 тысяч рублей. По ним не будут действовать ограничения по полной стоимости кредита (ставка не более чем на треть выше, чем средняя).