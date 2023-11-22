Кабинеты цифровой образовательной среды открылись в Пустошкинском районе
Два кабинета цифровой образовательной среды открылись в сельской школе деревни Вербилово Пустошкинского района, пишет газета «Вперёд».
Новое оборудование в сельские школы продолжает поступать в рамках федерального проекта «Современная школа», который входит в национальный проект «Образование», инициированный президентом России Владимиром Путиным.
На церемонию приехал глава района Юрий Кравцов. Он поздравил учащихся и педагогов со знаменательным событием. О преимуществах таких центров для полноценного современного образования рассказала начальник отдела образования администрации района Наталья Пугачёва.
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