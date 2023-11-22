Псковичи выиграли серебро на соревнованиях по спортивной аэробике в Москве

11:45, 22 ноября 2023, ПАИ

Псковичи, спортсмены спортшколы «Гармония», стали серебряными призёрами открытых соревнований по аэробике «Вперёд к мечте», которые прошли в Москве с 14 по 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Гармония».

В состязаниях принимали участие спортсмены из 20 регионов страны. Псковичи смогли стать серебряными призёрами в возрастной категории от 9 до 11 лет в номинации «танцевальная гимнастика».

Отметим, что финалистами в номинации «Смешанные пары» стали Никита Секушин и Василиса Обровец. В номинации «Индивидуальные выступления мальчиков» в финал прошёл Никита Секушин. Также в шаге от бронзы в номинации «Индивидуальные выступления девочек» остановилась Анна Журавлёва. Она заняла четвёртое место из 60 спортсменок.

Тренером спортсменов является Ирина Артемьева.

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