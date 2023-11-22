Вывески, витрины, шрифты – какие изменения внесены в дизайн-код Пскова

14:27, 22 ноября 2023, ПАИ

В дизайн-код «Правила размещения вывесок в городе Пскове» в 2023 году были внесены изменения. Последние изменения были опубликованы на портале правовой информации Псковской области. По просьбе ПАИ в управлении городского хозяйства Пскова разъяснили, какие именно новшества вводят поправки в документ.

В связи с моральным устареванием были исключены из возможного применения следующие виды вывесок: лайтбоксы, за исключением логотипов, и фасадные вывески в виде плоского сплошного прямоугольника (подложки) с нанесением букв в виде аппликаций.

Кроме того, документ вводит термины «общая вывеска» – главная вывеска на фасадах многофункциональных объектов, и «вертикальная вывеска», а также критерии определения габаритов и расположения таких вывесок. Высота общей вывески теперь может превышать 70 см в зависимости от архитектурных особенностей здания.

Также для облегчения понимания определения «зеленых зон» в дизайн-код добавлены примеры различных схем «зеленых зон» в зависимости от архитектурных особенностей здания.

Для достижения целостности и единства архитектурного облика фасада здания подложки всех вывесок на одном фасаде должны быть выполнены в одном цвете, из одного материала и по одной технологии. Также цветовая гамма подложек должна сочетаться с цветом фасада.

«Много вопросов возникало у предпринимателей про оформление витрин, теперь в дизайн-коде этот вопрос подробно разъяснен. Разрешено применение световых панелей внутри помещения на расстоянии не менее 20 см от витрины и занимающих не более 60 % от площади витрины. Использование неоновой подсветки при оформлении витрин запрещено», – сообщили в УГХ. Заклеенные витрины (глухие) допустимы только в случае проведения ремонтных работ строго на период их проведения.

В предыдущей версии дизайн-кода были запрещены некоторые виды шрифтов, в том числе «Курсив» и «Ижица», в обновленной версии эти написания разрешены.

Кроме того, были скорректированы максимальный размер – 60 см x 40 см, расположение – вертикальное или горизонтальное и цветовая гамма информационных табличек – фон таблички должен быть однотонным, цвет должен сочетаться с цветом фасада. Также подробно разъяснен вопрос, какие виды информации могут быть размещены на таких табличках: в первую очередь это сведения, предусмотренные законом «О защите прав потребителей», – фирменное наименование, адрес и время работы.

Отдельная глава теперь посвящена вывескам, располагаемым в рамках обеспечения мероприятий по реализации туристического кода города Пскова на улице Пушкина: вывеска должна быть изготовлена в виде объемных букв с контражурной подсветкой, корпус вывески – из нержавеющей стали, фактура – царапанное золото.

Все согласования мест расположения вывесок на фасаде здания и эскизов вывесок, выданные управлением по градостроительной деятельности с 3 июня 2020 года до вступления в силу новых изменений, являются действительными.