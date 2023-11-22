Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сотрудники Себежского нацпарка рассказали жителям ДНР об истории России

Сотрудники Себежского национального парка рассказали учащимся и гостям города Шахтёрска Донецкой народной республики об истории России. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».

Сотрудники Себежского нацпарка рассказали жителям ДНР об истории России. Фото здесь и далее: Себежский нацпарк

Во Дворце культуры города Шахтёрска состоялось открытие выставки-квеста об Александре Невском «В чём сила?..» с целью ознакомления с историей России. Экскурсии и интерактивный квест для учащихся образовательных учреждений и гостей города Шахтёрска провели директор и сотрудники Себежского нацпарка.

Участники прошли с помощью маршрутных листов по локациям выставки, узнали об интересных фактах из биографии князя Александра Невского и поиграли в игры в стиле 1970-х годов: «Сравни себя с великим князем», «Загляни в отдел древнерусских летописей», «Сыграй в баклуши и узнай много интересного», «Собери житие Александра Невского».

Квест рассчитан на самостоятельный поиск участниками ответов на вопросы о том, каким был Александр Невский князем и воином, а также каким было время, в которое он жил.

Отметим, выставка организована в рамках соглашения о сотрудничестве между национальным парком «Себежский» Псковской области и ландшафтно-рекреационным парком «Донецкий кряж».

Напомним, что выставка Себежского нацпарка открылась в ДНР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 ноября 2023

Сотрудники Себежского нацпарка рассказали жителям ДНР об истории России
22 ноября 2023

Представители муниципалитетов и сотовых операторов обсудили развитие связи в районах Псковской области
22 ноября 2023

Кабинеты цифровой образовательной среды открылись в Пустошкинском районе
22 ноября 2023

Мемориал в сквере у Дома офицеров отремонтируют в Пскове
22 ноября 2023

Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
22 ноября 2023

Как быстро вскрыть дверной замок
22 ноября 2023

Ситуацию на рынке труда в Псковской области обсудят в медиацентре ПАИ
22 ноября 2023

Детская площадка и футбольное поле появятся в Бежаницах в 2024 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...