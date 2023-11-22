Сотрудники Себежского нацпарка рассказали жителям ДНР об истории России

13:30, 22 ноября 2023, ПАИ

Сотрудники Себежского национального парка рассказали учащимся и гостям города Шахтёрска Донецкой народной республики об истории России. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».

Во Дворце культуры города Шахтёрска состоялось открытие выставки-квеста об Александре Невском «В чём сила?..» с целью ознакомления с историей России. Экскурсии и интерактивный квест для учащихся образовательных учреждений и гостей города Шахтёрска провели директор и сотрудники Себежского нацпарка.

Участники прошли с помощью маршрутных листов по локациям выставки, узнали об интересных фактах из биографии князя Александра Невского и поиграли в игры в стиле 1970-х годов: «Сравни себя с великим князем», «Загляни в отдел древнерусских летописей», «Сыграй в баклуши и узнай много интересного», «Собери житие Александра Невского».

Квест рассчитан на самостоятельный поиск участниками ответов на вопросы о том, каким был Александр Невский князем и воином, а также каким было время, в которое он жил.

Отметим, выставка организована в рамках соглашения о сотрудничестве между национальным парком «Себежский» Псковской области и ландшафтно-рекреационным парком «Донецкий кряж».

Напомним, что выставка Себежского нацпарка открылась в ДНР.