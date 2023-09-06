Выставка Себежского нацпарка открылась в ДНР

09:59, 06 сентября 2023, ПАИ

Торжественное открытие выставки национального парка «Себежский» состоялось в холле Культурно-досугового объединения города Шахтёрска Донецкой народной республики. Об этом сообщает газета «Призыв» со ссылкой на «Ландшафтно-рекреационный парк «Донецкий кряж».

На открытии присутствовали глава администрации Шахтёрска Александр Шатов, представитель Госкомэкополитики при главе ДНР Елена Левицкая, гости из Себежского нацпарка, заместитель директора информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Денис Вольф, директор ландшафтного парка «Донецкий кряж» Сергей Хорошаев.

Гостями выставки также стали дети из школьного лесничества, ведущий специалист Госкомлесохоты ДНР, работники культуры и сотрудники ландшафтного парка «Донецкий кряж».

После слов приветствия директор Себежского национального парка Надежда Подоплёкина познакомила присутствующих с экспозицией.

Юные лесники в знак дружбы подарили себежанам саженец липы, чтобы в будущем дерево стало своеобразным символом Донбасса в нацпарке.

В свою очередь псковичи оставили экологические книги для детей.

Знакомство с Донбассом гости продолжили в музее истории баяна и посещением заповедных мест Донецкого кряжа.