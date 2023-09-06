Выставка Себежского нацпарка открылась в ДНР
Торжественное открытие выставки национального парка «Себежский» состоялось в холле Культурно-досугового объединения города Шахтёрска Донецкой народной республики. Об этом сообщает газета «Призыв» со ссылкой на «Ландшафтно-рекреационный парк «Донецкий кряж».
На открытии присутствовали глава администрации Шахтёрска Александр Шатов, представитель Госкомэкополитики при главе ДНР Елена Левицкая, гости из Себежского нацпарка, заместитель директора информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Денис Вольф, директор ландшафтного парка «Донецкий кряж» Сергей Хорошаев.
Гостями выставки также стали дети из школьного лесничества, ведущий специалист Госкомлесохоты ДНР, работники культуры и сотрудники ландшафтного парка «Донецкий кряж».
После слов приветствия директор Себежского национального парка Надежда Подоплёкина познакомила присутствующих с экспозицией.
Юные лесники в знак дружбы подарили себежанам саженец липы, чтобы в будущем дерево стало своеобразным символом Донбасса в нацпарке.
В свою очередь псковичи оставили экологические книги для детей.
Знакомство с Донбассом гости продолжили в музее истории баяна и посещением заповедных мест Донецкого кряжа.