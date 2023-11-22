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Происшествия

300 часов обязательных работ получил псковский алкоголик-угонщик

300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года получил житель Псковской области за угон чужого автомобиля в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

300 часов обязательных работ получил псковский алкоголик-рецидивист в Псковской области. Фото: ПАИ

Следствие установило, что в сентябре 2023 года пьяный мужчина сел за руль чужого автомобиля в Пыталовском районе и поехал в Остров.

Водителя остановил старший инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Островскому району. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Приговором суда его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Следствие установило, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему назначили штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

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