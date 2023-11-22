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Общество

Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин уточнил, что это решение не должно касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска.

В июне этого года президент заявил, что в компаниях, работа которых не связана с высокими рисками для человека или окружающей среды, не нужно проводить проверки, а достаточно только профилактических мероприятий.

Ограничения на плановые проверки бизнеса ввели в 2022 году, а затем продлили на 2023 год.

Отметим, что в ноябре Федерация независимых профсоюзов России обратилась в правительство с просьбой отменить мораторий на проверки бизнеса. По мнению членов организации, введение моратория ограничило действие федеральной инспекции труда, вследствие чего защита трудовых прав и свобод граждан стала затруднительной.

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