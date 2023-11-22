Удостоверения ветеранов боевых действий вручили участникам СВО в Пскове

15:49, 22 ноября 2023, ПАИ

Торжественная церемония вручения удостоверений ветеранов боевых действий участникам специальной военной операции состоялась в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове, сообщили ПАИ в филиале фонда.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова от имени областного правительства поблагодарила бойцов за достойно выполненный мужской, человеческий, государственный и воинский долг, за честь и доблесть, проявленные при защите Родины.

После торжественной церемонии в филиале фонда прошёл приём ветеранов и членов семей погибших бойцов представителями различных ведомств Псковской области. Заявители получили ответы по вопросам установления статуса ветерана боевых действий, социальных выплат, выплат по ранению, назначения пенсий по потере кормильца.

Фонд «Защитники Отечества» на постоянной основе решает вопросы, связанные с военнослужащими, их близкими, членами семей погибших бойцов, отметила руководитель филиала Надежда Васильева.

Основная цель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» – персональное социальное сопровождение ветеранов и их семей, помощь участникам СВО. Центры поддержки и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки: социальная, медицинская и психологическая реабилитация, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, помощь в восстановлении документов, профессиональная переподготовка и трудоустройство ветеранов боевых действий.