Выставка арт-объектов откроется в Пскове
Выставка псковского художника Сергея Семёнова откроется 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Экспозиция посвящена 65-летию живописца Сергея Семёнова. На выставке будут представлены полотна, созданные художником за последние годы, и несколько работ более раннего творческого периода.
Сергей Семёнов родился в Псковском районе. Детство и юность прошли в Порхове. С 2006 года он является членом Союза художников России. Активный участник региональных и всероссийских выставок.
Авторские картины можно будет увидеть в выставочном зале Союза художников России по адресу: улица Ленина, 1. Открытие выставки в 18:00.
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