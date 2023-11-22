Выставка арт-объектов откроется в Пскове

16:25, 22 ноября 2023, ПАИ

Выставка псковского художника Сергея Семёнова откроется 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Экспозиция посвящена 65-летию живописца Сергея Семёнова. На выставке будут представлены полотна, созданные художником за последние годы, и несколько работ более раннего творческого периода.

Сергей Семёнов родился в Псковском районе. Детство и юность прошли в Порхове. С 2006 года он является членом Союза художников России. Активный участник региональных и всероссийских выставок.

Авторские картины можно будет увидеть в выставочном зале Союза художников России по адресу: улица Ленина, 1. Открытие выставки в 18:00.