Псковское предприятие получило право экспортировать корма в страны Таможенного союза

18:11, 22 ноября 2023, ПАИ

Предприятие, осуществляющее деятельность по производству кормов и кормовых добавок в Пыталовском районе, получило право экспортировать корма и кормовые добавки в страны Таможенного союза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В октябре 2023 года специалисты ведомства провели ветеринарно-санитарное обследование предприятия.

«Мероприятие проведено для установления соответствия деятельности юридического лица основополагающим ветеринарным требованиям в области ветеринарии, а также стран Таможенного союза. Должностные лица управления Россельхознадзора провели выездное обследование, изучили технологические характеристики предприятия и протоколы лабораторных испытаний. Обследование было проведено на основании поступившей из организации заявки для включения в реестр экспортёров», – рассказали в управлении.

По результатам проверки 20 октября предприятие внесли в федеральный реестр экспортёров в подсистеме «Цербер» государственной информационной системы в области ветеринарии с правом экспорта фуражной пшеницы, ячменя и гороха в страны Таможенного союза.