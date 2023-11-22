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Экономика

Псковское предприятие получило право экспортировать корма в страны Таможенного союза

Предприятие, осуществляющее деятельность по производству кормов и кормовых добавок в Пыталовском районе, получило право экспортировать корма и кормовые добавки в страны Таможенного союза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В октябре 2023 года специалисты ведомства провели ветеринарно-санитарное обследование предприятия.

«Мероприятие проведено для установления соответствия деятельности юридического лица основополагающим ветеринарным требованиям в области ветеринарии, а также стран Таможенного союза. Должностные лица управления Россельхознадзора провели выездное обследование, изучили технологические характеристики предприятия и протоколы лабораторных испытаний. Обследование было проведено на основании поступившей из организации заявки для включения в реестр экспортёров», – рассказали в управлении. 

По результатам проверки 20 октября предприятие внесли в федеральный реестр экспортёров в подсистеме «Цербер» государственной информационной системы в области ветеринарии с правом экспорта фуражной пшеницы, ячменя и гороха в страны Таможенного союза.

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