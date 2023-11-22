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Спорт

Чемпион Европы по гребле провёл мастер-класс для студентов ПсковГУ

Мастер спорта международного класса, чемпион Европы и многократный чемпион России по академической гребле Павел Сорин совместно с тренером ПсковГУ Сергеем Матвеевым провели мастер-класс для студентов ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Чемпион Европы по гребле провёл мастер-класс для студентов ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Участники мастер-класса проделали комплекс упражнений на гребном тренажёре и поучаствовали в эстафете.

«Сегодня на занятии были ребята, большинство из которых не занимались ранее таким спортом, но по технике некоторых видно, что они предрасположены к такой нагрузке и могут начать заниматься. На студенческих соревнованиях они смогут без проблем показывать хороший уровень. Главное, чтобы было желание», – поделился Павел Сорин.

Тренировки – это лучший способ продлевать себе жизнь и молодость – Павел Сорин

Также мастер спорта отметил, что многие гребцы достигают максимального результата именно на закате карьеры в 35-40 лет, поскольку гребля – поздний вид спорта. «В занятиях греблей участвуют все мышцы, в большей степени задействованы ноги, спина, руки, поэтому гребцы всесторонне развиты. Лично меня заниматься спортом мотивирует возможность оставаться в прекрасной физической форме. Я считаю, что те, кто не пробовал никогда тренироваться, не чувствовали себя здоровыми людьми. Тренировки – это лучший способ продлевать себе жизнь и молодость», – сказал он.

Участники мастер-класса поучаствовали в эстафете

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