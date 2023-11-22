Самый популярный запрос у клиентов назвала псковский психолог

19:40, 22 ноября 2023, ПАИ

22 ноября в России отмечают День психолога. Дата была учреждена постановлением Правительства РФ в октябре этого года. Какой самый популярный запрос к психологу, изменился ли портрет клиента за последние годы, можно ли назвать психолога «проводником в обретении счастья» - на вопросы корреспондента ПАИ ответила псковский психолог Румия Калинина.

За последнее время появилась культура обращения к психологу, считает Румия Калинина. Бережное отношение к психическому здоровью стало более востребованным у современников.

Румия Калинина приводит аналогию с больным зубом и рассказывает, каким отношение к походам к психологу было раньше. «Когда у человека ноет зуб, он, может быть, сразу не пойдёт к стоматологу: сначала выпьет таблетку, чем-то рот прополощет. Но он всегда знает, что, если не помогут подручные средства – пойдёт к стоматологу. А, что касается психолога: даже если человек будет чувствовать, что сам не справляется с ситуацией – очень далеко не у каждого появится идея, что нужно обратиться за профессиональной помощью. Сейчас тенденция переламывается: все чаще в сознании людей есть такое понимание», – сказала эксперт.

По словам Румии Калининой, среди популярных запросов к психологу – выход из конфликтов, одиночество, избавление от чувства тревоги, страхов и депрессии.

«Обобщу, о чем мы говорим с людьми на консультации. Пожалуй, все разговоры вокруг того, что люди хотят быть счастливыми. Другой вопрос – что мешает им в этом? Это уже разные варианты. Но всегда всё сводится к выстраиванию линии: здорово, когда ты счастливый», – отметила психолог.

Психолог – не волшебник и, если человек по каким-то причинам, хочет оставаться на месте, застряв в болоте – это его выбор, обратила внимание Румия Калинина. Если же есть настрой что-то менять, психотерапевт станет сопроводителем: где-то приободрит, где-то поможет пройти через «болото по кочкам».

В завершение разговора, психолог пожелала читателям ПАИ быть счастливыми и помнить, что «жизнь одна, и она конечна – эта истина, которую важно помнить!».