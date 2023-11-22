Учёные нашли связь между чертами характера и рационом питания

22:57, 22 ноября 2023, ПАИ

Мясоедам присущи такие качества характера, как замкнутость и непреклонность, а веганам – открытость и покладистость. К такому выводу пришли учёные из Цюрихского университета в Швейцарии, сообщает «Газета.Ru».

Учёные проанализировали 17 исследований, посвящённых роли определённых личностных черт при выборе рациона. Они стремились выяснить, какие черты характера присущи мясоедам, а какие – веганам.

В исследованиях приняло участие около 70 тысяч человек из разных стран мира, в числе которых Германия, США и Новая Зеландия. В них использовался опросник под названием «Большая пятёрка», в соответствии с которым учёные оценивали, присущи ли респондентам открытость, уступчивость, невротизм, добросовестность и экстраверсия.

Выяснилось, что веганы и вегетарианцы чаще мясоедов демонстрировали открытость. Они также оказались более покладистыми и уступчивыми. Мясоедам, в свою очередь, были присущи такие черты, как замкнутость и упрямство. В то же время исследование не выявило устойчивых ассоциаций между невротизмом, экстраверсией, добросовестностью и типом питания.