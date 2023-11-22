Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учёные нашли связь между чертами характера и рационом питания

Мясоедам присущи такие качества характера, как замкнутость и непреклонность, а веганам – открытость и покладистость. К такому выводу пришли учёные из Цюрихского университета в Швейцарии, сообщает «Газета.Ru».

Учёные нашли связь между чертами характера и рационом питания. Фото: ПАИ

Учёные проанализировали 17 исследований, посвящённых роли определённых личностных черт при выборе рациона. Они стремились выяснить, какие черты характера присущи мясоедам, а какие – веганам.

В исследованиях приняло участие около 70 тысяч человек из разных стран мира, в числе которых Германия, США и Новая Зеландия. В них использовался опросник под названием «Большая пятёрка», в соответствии с которым учёные оценивали, присущи ли респондентам открытость, уступчивость, невротизм, добросовестность и экстраверсия.

Выяснилось, что веганы и вегетарианцы чаще мясоедов демонстрировали открытость. Они также оказались более покладистыми и уступчивыми. Мясоедам, в свою очередь, были присущи такие черты, как замкнутость и упрямство. В то же время исследование не выявило устойчивых ассоциаций между невротизмом, экстраверсией, добросовестностью и типом питания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 ноября 2023

С известной псковской сказкой на фестивале в Коломне выступила сотрудница Изборского музея 
22 ноября 2023

Учёные нашли связь между чертами характера и рационом питания
22 ноября 2023

К реставрации церкви Николы со Усохи готовятся в Пскове
22 ноября 2023

Оборудование почти на 14 млн рублей закупают для спортшкол Пскова
22 ноября 2023

Студентов ПсковГУ приглашают поучаствовать в спортивном онлайн-челлендже «Зимний пульс России»
22 ноября 2023

Более 100 человек написали географический диктант на площадке ПсковГУ
22 ноября 2023

Приём, запретный лёд и уточнённый дизайн-код: итоги дня, 22 ноября 2023 года
22 ноября 2023

Конкурс молодёжных проектов «Есть идея!» стартует в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...