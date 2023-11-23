День Ераста и Родиона наступил по народному календарю

07:02, 23 ноября 2023, ПАИ

По народному календарю 23 ноября 2023 года отмечается день Ераста и Родиона, пишет calend.ru.

23 ноября 2023 года церковь чествует святого Ореста, а также шесть апостолов от 70-ти: Иродиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия. Считалось, что с этого дня начинаются серьезные морозы.

В конце осени часто шел снег с дождем, начиналось бездорожье. Поэтому про дату говорили так: «Ераст – настели наст». А главным символом этого дня был хлеб. В старину в эту дату люди шли в храмы, чтобы освятить хлеб и соль. Потом ими кормили домашний скот, чтобы коровы, овцы, козы и кони не болели в холода. Хозяева тоже съедали по кусочку освящённого хлеба с солью для своего здоровья и благополучия.

В Русской Православной Церкви 23 ноября или 10 ноября по «старому стилю» чтят память 29 известных угодников Божиих.