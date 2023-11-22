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С известной псковской сказкой на фестивале в Коломне выступила сотрудница Изборского музея 

Диплом за активное участие и проведение Всероссийского молодёжного этнокультурного фестиваля-лаборатории «Время традиций» в Коломне получила сотрудница музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

С известной псковской сказкой на всероссийском фестивале в Коломне выступила сотрудница Изборского музея. Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Молодая сотрудница музея выступила с докладом «Родная сказка как средство приобщения детей и молодёжи к традиционной культуре». На фестивальном концерте Анастасия Попова рассказала известную псковскую сказку «Про три рубля», вошедшую в сборник сказок «Псковские сказки – детям». Эта сказка в 2005 году под названием «Про невестку, свёкра и внучка» была записана фольклористом со слов жительницы деревни Ручьи Палкинского района Раисы Ткачевой 1936 года рождения.

Отмечается, что в течение четырёх дней фестиваля 100 молодых людей, работников учреждений культуры и участников творческих коллективов, мастеров-ремесленников и дизайнеров со всей России работали на творческих, дискуссионных и информационно-просветительских площадках, посвящённых сохранению и популяризации нематериального этнокультурного достояния народов России.

Всероссийский молодёжный этнокультурный фестиваль-лаборатория «Время традиций» проводится при поддержке Министерства культуры РФ на средства гранта для реализации творческих проектов в сфере народного искусства в целях вовлечения молодёжи в процесс возрождения, сохранения и популяризации традиционных культур народов, формирования и развития профессионального сообщества лидеров молодёжных этноинициатив.

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