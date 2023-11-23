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Культура

Дни Пушкинской поэзии в Псковской области вошли в книгу «Туристическое событие: от идеи до туриста»

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры вошли в книгу «Туристическое событие: от идеи до туриста» основателя Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадия Шаталова. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Книга Геннадия Шаталова. Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

 
В Нижнем Новгороде Театрально-концертная дирекция Псковской области презентовала другим участникам премии фестиваль едва ли не с самой продолжительной в России историей – Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Мероприятие прошло 22 ноября.

 
Сегодня пройдут публичные презентации проектов, по итогам которых будут определены победители в 29 номинациях. В финале свои проекты презентуют представители из 53 регионов России и двух регионов Республики Беларусь. Оценивать презентации будет экспертный совет премии. Театрально-концертная дирекция Псковской области представит на суд экспертного совета Дни Псковской области в Витебске, фестиваль «Наше море», эногастрономическую ярмарку «Виноград» и Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. 

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