Дни Пушкинской поэзии в Псковской области вошли в книгу «Туристическое событие: от идеи до туриста»

08:29, 23 ноября 2023, ПАИ

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры вошли в книгу «Туристическое событие: от идеи до туриста» основателя Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадия Шаталова. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области.



В Нижнем Новгороде Театрально-концертная дирекция Псковской области презентовала другим участникам премии фестиваль едва ли не с самой продолжительной в России историей – Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Мероприятие прошло 22 ноября.



Сегодня пройдут публичные презентации проектов, по итогам которых будут определены победители в 29 номинациях. В финале свои проекты презентуют представители из 53 регионов России и двух регионов Республики Беларусь. Оценивать презентации будет экспертный совет премии. Театрально-концертная дирекция Псковской области представит на суд экспертного совета Дни Псковской области в Витебске, фестиваль «Наше море», эногастрономическую ярмарку «Виноград» и Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.