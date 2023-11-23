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Общество

Более 200 тысяч обращений от бойцов СВО получил Комитет семей воинов Отечества в России

Комитет семей воинов Отечества в России обработал более 200 000 обращений от бойцов СВО и их родственников, рассказали ПАИ в региональном штабе комитета.

Комитет семей воинов Отечества отмечает сегодня, 23 ноября, день рождения. Штабы комитета открылись в 89 регионах России, активистами КСВО стали более 1 500 человек. Мамы, жены, отцы, родственники военнослужащих, просто неравнодушные россияне собрали и отвезли на фронт более 6 000 тонн гуманитарной помощи, сплели больше 15 000 маскировочных сетей, а также сделали сотни тысяч сухих душей, окопных свечей, сухих супов, связали и сшили бессчетное количество нужных солдатам вещей, а также отправили на фронт более 42 000 детских писем и рисунков, адресованных бойцам.

По всей стране прошло более 4 000 мероприятий, организованных комитетом.

Организация оказывает семьям воинов СВО правовую, социальную, юридическую и духовно-психологическую помощь и реализует множество проектов, среди которых «Жёны героев», «Уголь земли Русской», «Кино на службе Отечеству» и ряд других. Кроме того, комитет помогает оформить документы, получить медицинское обслуживание, найти без вести пропавших бойцов.

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