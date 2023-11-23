Работу Совета по молодёжной политике при Псковской гордуме обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая работе Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 23 ноября.
Какие мероприятия проводил совет в этом году, какие планирует провести в следующем, как взаимодействует с городскими депутатами и зачем молодые псковичи идут в совет при гордуме?
Об этом и многом другом расскажут председатель Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе Александр Андреев, секретарь совета Алина Кузьменко и член совета Сергей Иванов.
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Работу Совета по молодёжной политике при Псковской гордуме обсуждают в медиацентре ПАИ
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