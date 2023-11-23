5,5 лет колонии назначил Псковский областной суд изменнику Родины

13:52, 23 ноября 2023, ПАИ

Вступил в законную силу приговор Псковского областного суда в отношении гражданина России, приговоренного к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного

ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Пограничного управления

ФСБ России по Псковской области и Управления ФСБ России по Псковской области установили, что гражданин России намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из украинских националистических формирований для участия в боевых действиях.

Реализовать свой преступный умысел россиянин не смог, так как был задержан сотрудниками органов безопасности при попытке убытия на Украину транзитом через территории третьих стран.