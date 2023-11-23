Екатерина Мизулина в Пскове: Информационная война началась за несколько лет до начала СВО

14:21, 23 ноября 2023, ПАИ

Информационная война началась не 24 февраля, с началом проведения специальной военной операции, а за несколько лет до этого, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с псковскими студентами сегодня, 23 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня мы поговорим о том, что вас интересует и беспокоит. Мы все сейчас живём в ситуации информационной войны, и это касается каждого из нас. Мы часто видим эти слова и не всегда понимаем их смысл. Глубину проблемы многие из нас не осознают, а это касается всех. Сейчас происходит очередной виток ложных нападений на школы. Создаются каналы, где публикуют страшные сообщения, и след ведёт на Украину, в Харьков. Такие случаи уже происходили 16 раз за эту осень, и, конечно, все находятся в панике», – сказала Екатерина Мизулина.

Информационная война началась не с 24 февраля, а за несколько лет до СВО, и враг России вёл серьёзную подготовку к этой кампании, обратила внимание директор Лиги безопасного интернета.

«Это большее количество разных хакерских атак и кража данных. Они начали этим заниматься за четыре года до начала СВО. Сейчас это даёт им [врагам. – ПАИ] возможность совершать провокации. Они массово атакуют базы данных с информацией о покупках и платежах», – подчеркнула Екатерина Мизулина.

По её словам, также бывают случаи звонков провокационного содержания или лжеминирования. «Эта война идёт второй год. Происходит множество провокаций, и в это пытаются втянуть молодёжь. Часто провокаторы приходят к студентам и просят записать разные видеообращения и ролики в поддержку Украины. Хочется отметить, что это часть планомерной работы информационной войны. Зачастую средства, полученные такими мошенниками, отправляют на поддержку Украины и убийство русских солдат», – сказала она.

Кроме того, продолжила Мизулина, один из блоков информационной войны связан с распространением ложной информации. «При этом многие из постов вызывающие, и поверить в них сложно. Многие люди, насмотревшись этого, просто перестали верить информации из соцсетей», – отметила директор Лиги безопасного интернета и добавила, что для публикации такого вида контента нужно большое количество людей, которые в большинстве случаев работают с территории Украины.

«Они делают всё, чтобы фейки дошли до людей. На продвижение недостоверной информации тратятся колоссальные средства», – отметила она.

Ещё один блок информационной войны – это работа с лидерами мнений и блогерами, чтобы они распространяли фейки, сказала Екатерина Мизулина. «Всех молодых ребят я призываю задуматься, какой контент вы делаете и с кем вы общаетесь. Последствия могут быть совершенно разными, и это может оставить отпечаток на всю оставшуюся жизнь», – заключила директор Лиги безопасного интернета.