Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

2,5 млн рублей получат псковичи, подписавшие контракт на службу в войсках беспилотных систем

Единовременную выплату в размере 2,5 млн рублей получат жители Псковской области при подписании контракта на службу в войсках беспилотных систем. Об этом в своём канале в мессенджере MАХ сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Недавно рассказывал о дополнительных мерах поддержки для военнослужащих воздушно-десантных войск. Надёжной опорой наших десантников на передовой стали войска беспилотных систем. Они кардинально изменили театр боевых действий и во многом обеспечивают успех операций на самых сложных участках. Принял решение поддержать тех, кто выбирает службу в войсках беспилотных систем по контракту», – отметил губернатор.

Теперь при заключении контракта они получат единовременную денежную выплату в размере 2,5 млн рублей. Порядок начисления следующий: 2 млн рублей выдаются сразу, 500 тысяч – двумя траншами по 250 тысяч через 30 и 60 дней с момента заключения контракта соответственно.

Последние две выплаты предусмотрены, чтобы у военнослужащих по мере прохождения обучения была возможность приобрести специализированное оборудование под сформировавшиеся в процессе учёбы предпочтения.

«Присоединяйтесь к войскам беспилотных систем, чтобы внести личный вклад в нашу победу», – призвал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что подписавшие контракт о вступлении в ВДВ в Псковской области получат три миллиона рублей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






20 августа 2026

Число 850 на валу крепости в Великих Луках изменилось на 860
20 августа 2026

Названы наиболее перспективные районы для жилой застройки в Пскове
20 августа 2026

До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 августа
20 августа 2026

Выездной форум для предпринимателей «Самолёт» проходит в Псковской области
20 августа 2026

Псковичка прошла ключевой этап полуфинала конкурса «Быть, а не казаться»
20 августа 2026

Как движется очередь на жильё детям-сиротам, рассказал Виталий Сухинский
20 августа 2026

Неделя культуры народа сето стартует в Псковской области 22 августа
20 августа 2026

Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдёт 26 сентября

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...