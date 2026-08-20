2,5 млн рублей получат псковичи, подписавшие контракт на службу в войсках беспилотных систем

13:00, 20 августа 2026, ПАИ

Единовременную выплату в размере 2,5 млн рублей получат жители Псковской области при подписании контракта на службу в войсках беспилотных систем. Об этом в своём канале в мессенджере MАХ сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Недавно рассказывал о дополнительных мерах поддержки для военнослужащих воздушно-десантных войск. Надёжной опорой наших десантников на передовой стали войска беспилотных систем. Они кардинально изменили театр боевых действий и во многом обеспечивают успех операций на самых сложных участках. Принял решение поддержать тех, кто выбирает службу в войсках беспилотных систем по контракту», – отметил губернатор.

Теперь при заключении контракта они получат единовременную денежную выплату в размере 2,5 млн рублей. Порядок начисления следующий: 2 млн рублей выдаются сразу, 500 тысяч – двумя траншами по 250 тысяч через 30 и 60 дней с момента заключения контракта соответственно.

Последние две выплаты предусмотрены, чтобы у военнослужащих по мере прохождения обучения была возможность приобрести специализированное оборудование под сформировавшиеся в процессе учёбы предпочтения.

«Присоединяйтесь к войскам беспилотных систем, чтобы внести личный вклад в нашу победу», – призвал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что подписавшие контракт о вступлении в ВДВ в Псковской области получат три миллиона рублей.