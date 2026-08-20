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Модельный избирательный участок презентовали в Великих Луках

Презентация открытого модельного избирательного участка № 117, расположенного на базе Дома культуры Ленинского Комсомола, состоялась в Великих Луках 20 августа. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

  • Работу модельного избирательного участка презентовали в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости».
  • Работу модельного избирательного участка презентовали в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости».
  • Работу модельного избирательного участка презентовали в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости».
  • Работу модельного избирательного участка презентовали в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости».
  • Работу модельного избирательного участка презентовали в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости».
  • Работу модельного избирательного участка презентовали в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости».
  • Работу модельного избирательного участка презентовали в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости».
  • Работу модельного избирательного участка презентовали в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости».
  • Работу модельного избирательного участка презентовали в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости».

Мероприятие прошло в рамках общеобластного проекта Избирательной комиссии Псковской области «Открытые выборы: модельные избирательные участки».

Участниками встречи стали наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий, представители политических партий, волонтёры и средства массовой информации. Им продемонстрировали, как организовано пространство участка для голосования, а также ключевые рабочие процедуры, включая хранение бюллетеней в ночное время, работу с сейф-пакетами и организацию выездного голосования.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что подобные мероприятия проходят во всех муниципалитетах региона.

«В 2026 году в нашей области пройдут две важнейшие избирательные кампании по выборам в Государственную Думу и в Законодательное Собрание региона. Для того чтобы рассказать о том, как комиссии готовятся к выборной кампании, мы пригласили на такое мероприятие кандидатов, общественников, представителей политических партий. Избирательная комиссия Псковской области совместно с территориальными избирательными комиссиями в каждом городе и в каждом районе организовывает специальную встречу, чтобы показать, как всё это будет работать 18, 19 и 20 сентября в дни голосования», – подчеркнул Игорь Сопов.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. Сотрудники силовых ведомств – МВД, МЧС, ФСБ и кинологи – провели обучение членов комиссий правильным действиям при возникновении внештатных ситуаций.

Ранее презентация открытого модельного избирательного участка прошла в Пскове.

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