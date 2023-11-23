Екатерина Мизулина в Пскове назвала способ повысить демографию

14:57, 23 ноября 2023, ПАИ

Стремление ориентировать женщин в России на рождение детей, а не на получение высшего образования не поможет в улучшении ситуации с демографией, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, отвечая на вопрос студента на встрече сегодня, 23 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мне казалось, что такого рода разговоры остались в XX веке, ближе к первой половине XX века. Сейчас женщины очень активно работают во всех отраслях нашей страны. У нас много женщин на руководящих должностях. В нашем, наверное, менталитете, в нашей культуре женщина идет за мужчиной, и многих из них это устраивает, быть помощницей какому-то руководителю. Очень много женщин на таких позициях. Мне казалось, что мы такие обсуждения преодолели. Таким образом решать вопросы демографии, мне кажется, абсолютно глупо. Вопросы демографии можно решить только одним способом: давая возможность, давая рабочие места, помогая людям покупать, приобретать, получать жильё в разных регионах, давая дешевые кредиты по очень низкой ставке. Очень хотелось бы, чтобы государство и начало этим заниматься, а не такого рода популистскими заявлениями», – ответила Екатерина Мизулина.