О трагедии в деревне Красуха рассказали школьникам в Псковском музее

17:16, 23 ноября 2023, ПАИ

В 2023 году исполняется 80 лет со дня трагедии в деревне Красуха Порховского района. В рамках памятных мероприятия на площадке постоянной экспозиции Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» прошла встреча историка и соавтора повести «Была деревня Красуха» Валерия Яковлева со школьниками технического лицея сегодня, 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В рамках встречи Валерий Яковлев рассказал ребятам о трагических событиях 27 ноября 1943 года в Порховском районе. Тогда в деревне Красуха немецко-фашистские захватчики сожгли заживо 283 человека. По инициативе Валерия Яковлева в 1966 году на базе порховской школы № 2 был создан поисковый отряд «Красные следопыты № 7».

«Мы с ребятами занимались сбором сведений об истории деревни Красуха и о жителях деревни, которые были заживо сожжены в ноябре 1943 года. Нами было написано около 100 писем, на которые мы получили 70 ответов от жителей соседних деревень и свидетелей тех событий. Благодаря этой деятельности сейчас в Порховском музее, Псковском музее и Музее оккупации (Псков) есть письмо Марии Павловой, единственной выжившей в той ужасной трагедии», – поделился Валерий Яковлев.

После подробного рассказа о трагедии в Красухе историк дал учащимся технического лицея познакомиться с копиями писем. «Таким образом, ребята прикоснулись к истории и из первых уст узнали о трагических событиях Великой Отечественной войны», – отметили в пресс-службе.

Завершилась встреча просмотром фильма «Была на земле деревня Красуха» 1969 года.

Добавим, что в рамках встречи гостям презентовали новый музейно-выставочный комплекс, который посвящён годовщине трагедии в деревне Красуха. На выставке представлены материалы, собранные участниками отряда «Красные следопыты № 7». Комплекс доступен для посещения в пространстве постоянной экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (главное здание музея, улица Некрасова, 7).