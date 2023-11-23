Александр Кривотулов о Герое РФ Денисе Дементьеве: Для детей – это пример мужества и героизма

16:50, 23 ноября 2023, ПАИ

Впервые в Пскове пройдёт открытое первенство по боксу памяти Героя России Дениса Дементьева на призы областного отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство». В соревнованиях будут участвовать дети. Почему такие состязания важны для воспитания патриотизма в подрастающем поколении, объяснил руководитель регионального отделения Александр Кривотулов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Соревнования памяти Дениса Дементьева пройдут в спортивном комплексе «Старт» в Пскове 25 ноября. Состязания объединят более 120 спортсменов – это юноши и девушки в возрасте от 10 до 16 лет. Они проведут бои в парах, которые уже сформированы.

«В первенстве участвуют дети, это важно. Не помнит тот, кто не знает своей истории. А если мы будем чтить память о них, о ребятах таких [как Денис Дементьев. – ПАИ], это же хорошо. Это значит, что они живы. А детям – это пример мужества и героизма. Он занимался, как и они, боксом, в один зал ходил, выступал, выигрывал, проигрывал, общался с ними. Но встретился с судьбой. Думаю, спорт его все же закалил...» – сказал Александр Кривотулов.

Он также отметил, что в этом году соревнования пройдут впервые, организаторы планируют сделать их ежегодными.

Денис Дементьев – уроженец Пскова, командир парашютно-десантного взвода одного из подразделений псковского соединения ВДВ, участник специальной военной операции. Принимал участие в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области. Смертельное ранение получил при выходе со своим подразделением из окружения. Награжден орденом Мужества, звание Героя России присвоено Указом президента РФ посмертно. Денис Дементьев активно занимался боксом, имел звание мастера спорта, трижды становился чемпионом ВДВ по боксу, побеждал в других турнирах.