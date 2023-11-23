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Общество

Услышать звон колоколов Печерской обители можно на выставке в Москве

Услышать звон колоколов Псково-Печерского монастыря можно на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

  • Услышать звон колоколов печерской обители можно на выставке в Москве
    Фото: Комитет по культуре Псковской области
  • Услышать звон колоколов печерской обители можно на выставке в Москве
    Фото: Комитет по культуре Псковской области
  • Услышать звон колоколов печерской обители можно на выставке в Москве
    Фото: Комитет по культуре Псковской области
  • Услышать звон колоколов печерской обители можно на выставке в Москве
    Фото: Комитет по культуре Псковской области
  • Услышать звон колоколов печерской обители можно на выставке в Москве
    Фото: Комитет по культуре Псковской области

«Любой желающий может мысленно перенестись в священную обитель и почувствовать, как сила звука наполняет его чем-то новым и прекрасным», – отметили в комитете.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

На выставке представляют новый слоган региона и копию меча князя Довмонта. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые 10 дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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