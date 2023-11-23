Немец задержан за перевозку наркотиков на госгранице в Псковской области

18:25, 23 ноября 2023, ПАИ

Наркотики обнаружили в машине гражданина Германии при таможенном досмотре на автомобильного пункта пропуска российско-латвийской границы Бурачки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Мужчина покидал территорию РФ за рулём своего легкового автомобиля. Сотрудники при таможенном досмотре транспортного средства под сиденьем обнаружили металлический измельчитель табачных изделий в виде фишек для покера и пакет с веществом зеленого цвета.

Экспертизой установлено, что в пакете с табаком находилась смесь, содержащая наркотическое вещество растительного происхождения – тетрагидроканнабиол. Общий вес смеси составил 11,6 грамма.

В отношении гражданина Германии возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Мужчина задержан.