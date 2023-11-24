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Судить о будущем урожае грибов и ягод можно по сегодняшней погоде

Православные 24 ноября отмечают память Феодора Студита — византийского монаха, жившего в VIII-IX веках, сообщает calend.ru.

Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой мужчина принял постриг. Вместе с Феодором ушла от мира, приняв монашество, и его жена Анна.

Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. Он также обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам. В конце VIII века Феодор и его ученики поселились в Студийском монастыре, который приобрел большой вес в религиозном сообществе.

Игумен разработал для обители строгий устав, требовавший соблюдения правил общежития и неустанного труда братии. Позже этот устав был занесен на Русь и лег в основу уставов всех русских монастырей.

Прозвище Федора (Феодора) — Студит — в русском народе истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. «Федор Студит землю студит», — говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: «Со Студита стужа — что ни день, то хуже». Этот день мудрые люди советовали провести дома — поближе к печке и горячим щам. А вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели до самого Введения.

По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.

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