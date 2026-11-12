В Пыталово построят современную спортивную площадку

16:24, 12 ноября 2026, ПАИ

Вопрос создания доступной спортивной площадки в Пыталово рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента России сегодня, 12 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Обращаясь от лица инициативной группы жителей Пыталово, Алексей Самуйлов рассказал, что в 2005 году в городе была построена хоккейная коробка, но на данный момент она уже не отвечает современным требованиям и проводить там полноценные тренировки и массовые катания затруднительно.

«Мы просим построить на улице Белорусской рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом новую современную площадку. Возможно, рядом с ней можно организовать зоны для стритбола, воркаута, поставить теннисные столы. Тогда площадка будет работать круглый год и занятия найдут все желающие – и дети, и взрослые», – отметил он, добавив, что инициативная группа готова принять активное участие в реализации этого проекта.

Михаил Ведерников отметил, что заявку на строительство площадки уже одобрили в региональном министерстве спорта.

Глава Пыталовского округа Вера Кондратьева добавила, что муниципалитет готов оказать финансирование на любых этапах работы.

«У вас большой объём работ, большая площадь будет благоустроена, берите на контроль, чтобы те решения, о которых мы договаривались, реализовывались комплексно», – заключил губернатор.