Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пыталово построят современную спортивную площадку

Вопрос создания доступной спортивной площадки в Пыталово рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента России сегодня, 12 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Обращаясь от лица инициативной группы жителей Пыталово, Алексей Самуйлов рассказал, что в 2005 году в городе была построена хоккейная коробка, но на данный момент она уже не отвечает современным требованиям и проводить там полноценные тренировки и массовые катания затруднительно.

Фото: ПАИ

«Мы просим построить на улице Белорусской рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом новую современную площадку. Возможно, рядом с ней можно организовать зоны для стритбола, воркаута, поставить теннисные столы. Тогда площадка будет работать круглый год и занятия найдут все желающие – и дети, и взрослые», – отметил он, добавив, что инициативная группа готова принять активное участие в реализации этого проекта.

Михаил Ведерников отметил, что заявку на строительство площадки уже одобрили в региональном министерстве спорта.

Глава Пыталовского округа Вера Кондратьева добавила, что муниципалитет готов оказать финансирование на любых этапах работы.

«У вас большой объём работ, большая площадь будет благоустроена, берите на контроль, чтобы те решения, о которых мы договаривались, реализовывались комплексно», – заключил губернатор.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

12 ноября 2026

T2 запускает Лину – первого голосового ассистента на базе генеративного ИИ
12 ноября 2026

Псковская область предложила изменить порядок финансирования лекарств для пациентов с редкими заболеваниями
12 ноября 2026

Без взлома: мошенники научились получать доступ к аккаунтам через «доверенные» коды
12 ноября 2026

Главный архитектор Псковской области стал гостем программы «Минкульт». Главное
12 ноября 2026

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 13 ноября
12 ноября 2026

«Не вместо детей, а вместе с детьми»: Юлия Колбасова и Мария Тучак рассказали о воспитании, мотивации и наставниках
12 ноября 2026

В Псковской области подвели промежуточные итоги проекта «Клуб друзей»
12 ноября 2026

Гран-при «Мини-мисс Россия»: как великолучанка Мирослава Иванова добилась такого успеха

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...