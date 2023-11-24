Штраф получила студентка, избившая полицейского в Локне

12:59, 24 ноября 2023, ПАИ

Суд назначил штраф студентке, которая в состоянии алкогольного опьянения избила сотрудника полиции в Локне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Локнянского района.

Ночью 7 августа при патрулировании Локни сотрудники полиции обнаружили спящую на лавочке 18-летнюю нетрезвую девушку. Ей предложили проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако девушка, не желая выполнять требования сотрудников полиции, трижды ударила по лицу и один раз по голове сотрудника полиции, после чего схватила за волосы и повалила на асфальт.

Приговором Бежаницкого районного суда (постоянное присутствие в Локне) девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей). Суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей.