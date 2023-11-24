Более полутора тысяч многодетных мам досрочно вышли на пенсию в Псковской области

13:25, 24 ноября 2023, ПАИ

Страховые пенсии по старости досрочно назначило отделение Социального фонда России по Псковской области 243 многодетным мамам, 31 из которых – с пятью и более детьми, 31 – с четырьмя и 181 – с тремя детьми. Всего в области досрочную пенсию получают 1 630 многодетных женщин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.

Список многодетных матерей, которые получили право на досрочное пенсионное обеспечение, расширился с 2019 года. На заслуженный отдых раньше общеустановленного пенсионного возраста теперь могут выйти не только женщины, которые родили пять и более детей, но и мамы четверых и троих детей. Если у женщины четверо детей, пенсия ей может быть назначена в 56 лет – на четыре года раньше, а мамы с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше – в 57 лет. Многодетные мамы с пятью и более детьми выходят на заслуженный отдых в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию в 2023 году женщинам необходимо соблюсти несколько условий: к моменту пенсии возраст детей должен быть не менее восьми лет, необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа, а также не менее 25,8 пенсионного коэффициента, мать не должна быть лишена родительских прав ни на одного своего ребёнка, а также не должен присутствовать факт отмены усыновления.

Заявление на назначение досрочной пенсии можно подать через портал «Госуслуги», в МФЦ или клиентских службах ОСФР по Псковской области.

В случае возникновения вопросов псковичей просят обратиться в региональный контакт-центр отделения Социального фонда России по телефону 8 (800) 200-00-98 (звонок бесплатный).