Клинический психолог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

13:12, 24 ноября 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет клинический психолог Наталья Андреева.

Как давно в поликлинике работает психолог и как попасть на приём, с какими проблемами обращаются пациенты, бывают ли случаи, когда обращаются семьями. Как часто психолог сталкивается с серьёзными психосоматическими проблемами, действительно ли консультация по ОМС будет качественной. Встречаются ли пациенты, которые придумывают себе болезни. Какой след на психическом здоровье псковичей оставил ковид.

В эфире специалист ответит на эти и другие вопросы ведущих. За трансляцией можно наблюдать в группе ПАИ «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.