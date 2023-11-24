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Общество

Партию оборудования передало правительство Псковской области военнослужащим в зоне СВО

Правительство Псковской области передало военным-ракетчикам, проходящим службу в зоне СВО, партию техники, передает корреспондент ПАИ.

В зону специальной военной операции отправилась интерактивная панель с мобильной стойкой и компакт-компьютером, десять полевых телефонных аппаратов, 20 маскировочных сетей, четыре водонагревателя и шесть силовых удлинителей на катушке.

Военнослужащие выразили благодарность правительству Псковской области за оказанную поддержку.

«Ваша помощь – это бесценный вклад и мощнейшая поддержка», – подчеркнули в свою очередь военные.

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