Партию оборудования передало правительство Псковской области военнослужащим в зоне СВО

15:52, 24 ноября 2023, ПАИ

Правительство Псковской области передало военным-ракетчикам, проходящим службу в зоне СВО, партию техники, передает корреспондент ПАИ.

В зону специальной военной операции отправилась интерактивная панель с мобильной стойкой и компакт-компьютером, десять полевых телефонных аппаратов, 20 маскировочных сетей, четыре водонагревателя и шесть силовых удлинителей на катушке.

Военнослужащие выразили благодарность правительству Псковской области за оказанную поддержку.

«Ваша помощь – это бесценный вклад и мощнейшая поддержка», – подчеркнули в свою очередь военные.