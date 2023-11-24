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Псковские профсоюзы выдвинули кандидата на пост председателя ФНПР

Кандидатуру Михаила Шмакова выдвинул совет Псковского облсовпрофа для избрания на должность председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на XII Съезде ФНПР. В заседании, состоявшемся сегодня, 24 ноября, приняла участие секретарь ФНПР в СЗФО Ольга Федулова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Псковские профсоюзы выдвинули кандидата на пост председателя ФНПР Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Мы не представляем на этом высоком посту другую кандидатуру, кроме Михаила Викторовича Шмакова. Под его руководством ФНПР на протяжении 30 лет является эффективной структурой регулирования социально-трудовых вопросов в Российской Федерации. Сегодня коллеги единогласно поддержали его выдвижение на должность председателя на предстоящем XII съезде», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также выразил уверенность в том, что опыт и авторитет лидера профсоюзов России Михаила Шмакова гарантирует развитие социального партнёрства в стране, позволяет и дальше эффективно работать по укреплению профсоюзных структур, защите прав и законных интересов трудящихся.

В завершении заседания был отмечен профсоюзный актив Псковской области.

Награду вручили секретарь ФНПР, представитель ФНПР в СЗФО Ольга Федулова и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В частности, нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» наградили председателя Псковской областной общественной организации общероссийского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Татьяну Македонову.

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