В Пскове ограничат движение по Троицкому мосту и на улице Яна Райниса

19:54, 24 ноября 2023, ПАИ

Об ограничении движения более чем на две недели на Троицком (Советском) мосту и на улице Яна Райниса предупредили псковичей. В какое время движение будет перекрыто, сообщает телеграм-канал администрации Пскова.

С 27 ноября по 15 декабря на Троицком мосту при движении в сторону площади Ленина будут проводиться гарантийные работы по ремонту опор освещения. Движение будет ограничено по одной полосе.

С 28 ноября по 13 декабря с 8:00 до 17:00 будут вестись дорожные работы на улице Яна Райниса на участке между улицами Юбилейной и Мирожской. Движение будет ограничено по одной полосе.