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Общество

Более 2,7 млрд рублей АНО «Возрождение» направило в сохранение и популяризацию культурного наследия Псковской земли

Вопросы реставрации и восстановления уникальных псковских памятников архитектуры рассмотрены на заседании Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» сегодня, 24 ноября. В общей сложности за время существования организации в сохранение и популяризацию культурного наследия региона направлено более 2,7 миллиардов рублей – в их числе средства из федерального, регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. В зоне ответственности АНО 69 объектов культурного наследия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Более 2,7 млрд рублей АНО «Возрождение» направило в сохранение и популяризацию культурного наследия Псковской земли. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Мероприятие прошло под руководством председателя Совета Сергея Степашина, с участием губернатора региона Михаила Ведерникова, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, представителей АНО, специалистов ряда федеральных Министерств, областного Комитета по охране объектов культурного наследия.

«За относительно небольшой период времени удалось решить многие вопросы сохранения культурного наследия Псковской области. Мы выработали стратегию, теперь реставрируются объекты в Пскове, Печоры – удивительный город, пример благоустройства. Все, что мы решили – все работает», – заметил председатель Совета АНО Сергей Степашин. Он поблагодарил за большой вклад в общее дело митрополита Тихона, губернатора Михаила Ведерникова и представителей Минкульта РФ, Минфина России и Минстроя РФ, а также поприветствовал в составе Совета митрополита Псковского и Порховского Арсения.

Губернатор Михаил Ведерников от лица всех жителей Псковской области поблагодарил участников Совета за сложную, но очень важную работу. «Результаты впечатляют. Работа сообща дает возможность качественно приводить все в порядок. Без дополнительного финансирования, благодаря рачительному отношению к средствам, контролю за подрядчиками, число подопечных АНО объектов удалось увеличить с 36 до 69», – заметил Михаил Ведерников. Глава региона рассказал о уже восстановленных памятниках, и добавил, что проектные работы завершены по 38 объектам, ведутся еще на 22.

Митрополит Тихон в своем выступлении отметил перспективные направления работы и обозначил, что вместе с правительством Псковской области предполагается составить перспективную программу объектов для проведения работ на ближайший период.

«Очень важный вопрос – состояние Михайловского собора Псково-Печерского монастыря. Здесь проведена экспертиза, выявлены проблемы», – заметил митрополит.

Гендиректор организации Денис Василенко напомнил о 10 проектах, где реставрационно-восстановительные работы полностью выполнены. Например, работы по берегоукреплению позволили спасти от обрушения южную башню ансамбля Снетогорского монастыря. Противоаварийные и реставрационные мероприятия завершены в церкви Воскресения со Стадища, церкви Варвары Великомученицы, церкви Михаила Архангела с колокольней, церкви Александра Невского, часовне вблизи Снятной горы.

Ремонтно-реставрационные работы ведутся на 34 объектах в Пскове, Печорах и Плюсском районе. Это, в том числе, значимые объекты Псковского кремля, Псково-Печерского, Елизаровского и Мирожского монастырей.

Совместно с Росмолодежью идет строительство круглогодичного молодежного лагеря «Истоки», который сможет принимать единовременно до 350 человек. «Проведена реконструкция 12 объектов, благоустроена территория в 2 гектара, обустроено 5 километров инженерных сетей, смонтировано 72 осветительные опоры, также построена новая котельная», – доложил Денис Василенко.

Напомним, работа АНО «Возрождение» организована в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Организация реализует комплекс мер по восстановлению, реконструкции, модернизации, реставрации объектов культурного наследия Псковской области.

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