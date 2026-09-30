Михаил Ведерников вручил награды педагогам Псковской области

14:59, 30 сентября 2026, ПАИ

Торжественное мероприятие по случаю Дня учителя состоялось в Псковской областной филармонии в среду, 30 сентября. Учителей, ветеранов педагогического труда, руководителей образовательных организаций с наступающим праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона напомнил, что 60 лет назад, 5 октября 1966 года, Международная организация труда приняла Рекомендации о положении учителей. «Это один из ключевых документов о правах педагогов. И его главная мысль актуальна до сих пор: уважение к учителю должно подкрепляться делом. В России этот принцип в последние годы всё твёрже закрепляется в государственных решениях. 2023 год нашим президентом был объявлен Годом педагога и наставника. Тогда же закон дал учителю право на защиту профессиональной чести и достоинства. А в июле этого года Глава государства подписал указ об особом статусе учителя. Он гарантирует педагогам бесплатную юридическую помощь, целый ряд мер, которые помогают реализоваться в профессии. Псковская область идёт в том же направлении. У нас принята региональная программа поддержки педагогических кадров», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что программа сопровождает учителя на каждом этапе: студента-целевика поддерживают стипендией, молодого педагога – пособием, опытных педагогов поощряют за помощь новичкам и за победы учеников на олимпиадах. В этом году помимо выделения средств на приобретение служебного жилья впервые начинают компенсировать и аренду. Расходы областного бюджета на поддержку педагогов с 2019 года выросли почти втрое – с 68 до 195 млн рублей, добавил глава региона.

«Такой системный подход даёт результат. В 2021 году в образовательных учреждениях региона было более 400 вакансий, год назад – 310, сейчас – 240. Но всё, о чём я сказал, – ответственность государства. Главную работу выполняете вы. И по праву можете ею гордиться. Многое из того, что вы даёте детям, баллами не измерить: умение получать новые знания, дружить, спорить, отвечать за свои поступки. Особые слова – ветеранам отрасли: спасибо за опыт, который вы передаёте молодым коллегам. А тех, кто только пришёл в школу, благодарю за выбор этой профессии», – заключил губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил педагогов за каждый урок и за каждого ребёнка, которому они помогли найти себя.

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин назвал труд учителя не просто профессией, а высоким служением, требующим колоссальной самоотдачи, мудрости и терпения. «Роль педагогов не ограничивается только школьной программой. Настоящий учитель учит главному – умению отличать добро от зла, быть честным с самим собой и другими, держать слово и отвечать за свои поступки. Вы передаёте детям уважение к истории нашей страны и нашего родного края», – выступил спикер регионального парламента.

Также педагогов поздравил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

В ходе торжественного мероприятия губернатор вручил десяти учителям региона нагрудные знаки «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Этого звания педагоги удостоены за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования Псковской области, значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов.

Со списком награждённых можно ознакомиться здесь.